Lego Batman-skaperen TT Games snakker om hvordan den kappekledde korsfareren "alltid er relevant"

Batman er en av de mest kjente og elskede figurene i hele underholdningsverdenen, og det mest fascinerende med dette er hvordan han har holdt seg slik i nesten 100 år. Batman ble skapt i 1939, noe som betyr at han er over 85 år gammel, og likevel ser vi ham fortsatt stjele overskrifter, enten det gjelder film, TV, videospill, tegneserier, og listen fortsetter.

Nå som Lego Batman: Legacy of the Dark Knight er på vei og lanseres på PC og konsoller 22. mai, fikk vi nylig sjansen til å spille spillet og snakke med assisterende designdirektør Jimmy Sedota om hvorfor Batman fortsetter å være et så tidløst og relevant ikon.

"Jeg synes Batman alltid er kul. Han er alltid fantastisk. Da jeg var liten, elsket jeg Batman. Da jeg var tenåring, elsket jeg den animerte serien. Jeg synes han er en så elsket figur, og så er det alle de andre figurene, alle de andre medlemmene av Bat-familien, jeg synes det er så mange forskjellige, rike karakterer. Og så har du selvfølgelig alle skurkene. Skurkene i DC er så ikoniske. Så jeg tror det er en av de tingene der han alltid er god, han er alltid relevant, og folk elsker alltid å oppleve ham, enten det er på film, TV eller i spill."

For mer om Lego Batman i forkant av spillets lansering, kan du lese vår nylige forhåndsomtale av spillet og også se hele intervjuet med Sedota nedenfor, der vi snakker om hvorfor Lego og Batman passer så godt sammen, hvordan spillet hyller figurens komplette historie, planene for spillet etter lanseringen, før vi naturligvis snakker om Kite Man og Condiment King.