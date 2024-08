Lego brettspill er på vei

HQ

Snart blir det en enda bedre måte å leke med Lego på. Den danske klossegiganten har annonsert et samarbeid med Asmodee for å lage fysiske brettspill med Lego.

Vi blir fortalt at dette vil omfatte "et spennende utvalg av LEGO brettspill av høy kvalitet for alle typer spillere, og oppfinne nye måter for familier og mursteinfans over hele verden å spille i LEGO universet."

For å sikre at dette partnerskapet blir realisert på best mulig måte, har Lego opprettet et nytt studio med Asmodee kalt Dotted Games, som har til oppgave å bringe "de beste LEGO brettspillene til fans og familier, samtidig som de åpner for nye måter å spille på takket være allsidigheten til LEGO klosser."

Når vi snakker om dette partnerskapet, har Lego brettspill leder Jaume Fabregat uttalt: "Ved å kombinere Asmodees omfattende ekspertise innen brettspill med det ubegrensede potensialet i LEGO-systemet, låser vi opp eksponentielle muligheter for innovasjon i spill. Dette partnerskapet baner vei for fremtidige samarbeid som vil omdefinere LEGO-byggeopplevelsen i bordspill-landskapet, og tilby fansen unike og særegne spillopplevelser."

Det første spillet som kommer som en del av dette partnerskapet, heter Monkey Palace. I beskrivelsen av brettspillet legges det til: "Deltakerne inviteres til å konkurrere mot hverandre mens de hjelper apen med å gjenoppbygge Apeslottet. Spillerne må bygge seg oppover og lage lengre og høyere trapper for å få klosser og bananpoeng i dette innovative og strategiske byggebrettspillet. Det finnes ingen enkel vei til seier, og spillerne vil alltid ønske å spille igjen!"

Monkey Palace debuterer 3. oktober 2024, etter å ha debutert på Essen Spiel samme dag. Deretter følger et annet brettspill som heter Brick Like This!, som er et selskapsspill der 2-8 spillere skal samarbeide.

