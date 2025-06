Lego bygger den ikoniske Shelby Cobra 427 S/C i klosser

HQ

Hvis du har vært på utkikk etter en ny Lego-modell til samlingen din, kan den siste kunngjøringen være akkurat det du har lett etter. Den danske leketøysprodusenten har gått sammen med Shelby Cobra for å gjøre den ikoniske 427 S/C om til et Lego-sett, en modell som er designet for voksne byggere og samlere.

Settet passer inn i Icons -serien, og det er designet som en modell i skala 1:10 som består av 1241 deler. Den har manøvrerbar styring, dører, bagasjerom og panser som kan åpnes, en V8-motor som beveger seg, og alt sammen i Shelby Cobra -fargene dypblå med en hvit racingstripe.

For de som er ute etter litt ekstra detaljer, er bagasjerommet utstyrt med en verktøykasse, og det er et brannslukningsapparat mellom de to setene, mens den beryktede 100-dollarseddelen finnes på dashbordet for å hylle skaperen Carroll Shelbys veddemål der passasjerene fikk i oppgave å strekke ut hånden og ta tak i seddelen under akselerasjon, og hvis de klarte bragden, fikk de beholde pengene.

Settet lanseres 4. juli og vil koste £159,99/$159,99/€139,99.

