Lego City utvider med kaotisk tårnsett

HQ

Lego har blitt så IP-drevet og partnerbasert at det er lett å glemme at lekeklosseselskapet også har mange originale serier og merker. En av de mest kjente og lengstlevende er Lego City, som vil bli utvidet i sommer med et nytt sett.

Dette settet, som går under navnet The City Tower, er et skyskraperbyggesett som inneholder litt av hvert. Togtunneler, skateparker, politi- og brannstasjoner, en fungerende kran, en romferge... Jepp, dette settet er mildt sagt kaotisk.

Settet inneholder hele 1 941 deler og er ment å "invitere barn til å slippe kreativiteten løs og begi seg ut på spennende eventyr". Det er designet for å være kompatibelt med andre Lego City sett, og når det gjelder dimensjonene, får vi vite at det er så høyt som 49 cm, mens det er 48 cm bredt og 44 cm dypt, så det er definitivt ikke et lite sett i det hele tatt.

The City Tower vil selges for £179,99/€199,99/$209,99 og vil være tilgjengelig fra 1. juli.

Dette er en annonse: