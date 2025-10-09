Lego Death Star minifigurer selges for vanvittige priser akkurat nå

HQ

Den nye Lego Death Star har ikke vært ute lenge, og få mennesker har tatt steget på £ 899 i å skaffe seg det nye settet, men de som har gjort det, får allerede noen av pengene tilbake ved å selge individuelle minifigurer.

De fleste av minifigurene i settet har blitt utgitt før i en eller annen kapasitet, men de oppdaterte modellene blir sett på som noe eksklusive for samlere. Det betyr, som oppdaget av Brick Fanatics, at tegn går for alt fra £ 33 til £ 87.

Hot tub Stormtrooper er den dyreste figuren på listen, men folk betaler høye priser for minis med mer enn et par badebukser på. Imperial Dignitary er ikke langt etter, og selger for £ 57. Hvis du legger alle minifigurene fra settet til salgs, vil du være på vei til å tjene en god del av de 899 £ tilbake. Viser bare hvor stort Lego-markedet er i dag, antar vi.

Minifigurer som selger for hvor mye?!

