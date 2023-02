LEGO erter nye Ringenes Herre-sett

HQ

I et nytt Twitter-innlegg har LEGO ertet et nytt Ringenes Herre-sett, med en kort video som viser at ringen faller foran en minifigur som vi kan anta er vår ledende Hobbit Frodo.

I refleksjonen av ringen oppdaget ivrige fans Rivendell, stedet der fellesskapet først ble dannet. Det ser da ut til at vi kan få et sett sentrert rundt Elronds hus for vår retur til Middle-Earth.

LEGO ga sist ut Ringenes Herre-settene i 2012 og 2013, noe som gjør det ti år siden vi sist så universet representert i lekeklosser.

Hvis Rivendell kommer til å være i fokus for det nye settet, vil det sannsynligvis komme med en heftig prislapp. Å vite fans av LEGO og Tolkien, men det ser ut til at ingen pris vil være for høy til å bygge sin egen rekreasjon av et kjent sted fra de elskede bøkene og filmene.