LEGO feirer Joe Dantes Gremlins med et poserende Gizmo-sett

LEGO fortsetter å grave dypt ned i nostalgisumpen, og denne gangen er det Gizmo fra Joe Dantes klassiske 80-tallsfilm Gremlins som har fått æren av å bli forvandlet til et byggbart sett. Som forventet er dette et sett rettet primært mot voksne samlere, med 1,125 stykker - perfekt for de av oss som ønsker å gjenoppleve en av barndommens mest ikoniske filmer.

Figuren kan settes sammen i to ulike posisjoner - enten stående eller sittende - og kommer med ledd som gjør at du kan justere hode, ører, armer, hender, fingre og føtter for å skape en rekke ulike uttrykk.

For å forsterke filmtilknytningen inkluderer settet også Gizmos klassiske tilbehør: et par 3D-briller (naturligvis bygget av LEGO), akkurat som de han hadde på seg da han leste tegneserier. Settet lanseres 1. oktober, til en pris av 109,99 USD, og er et uimotståelig utstillingsobjekt for enhver nostalgisk fan.

Kommer du til å kjøpe LEGO Gizmo?