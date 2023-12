Epic Games er smarte. Finurlige. De er smarte og utspekulerte. De jobber ikke hardere enn nødvendig, og de innoverer ikke mye, for det trenger de ikke. Spesielt ikke i Fortnite. Da grunnspillet floppet for seks år siden, tok de en rask titt på spillverdenens mest hypede flerspilleridé for øyeblikket i Arma III-modulen PlayerUnknown's Battlegrounds, stjal grunnkonseptet og bygget raskt om og revitaliserte sitt eget spill. Når de nå, på tampen av årets spillsesong og med alle juleferiens Fortnite-elskere klare til å tilbringe hele dager i den ultrafargede verdenen, benyttet anledningen til å gjøre det samme, igjen. Det er bare å ta av seg hatten.

HQ

For Lego Fortnite... Det er en perfekt blanding av Minecraft og Valheim, støpt i superkoselig Lego-design. Konseptet er ikke nytt, Epic Games har ikke funnet opp noe her, men bare lånt fra andre superpopulære spill, og de har gjort det veldig fint med god touch og akkurat riktig prioriteringsrekkefølge. Ingenting av dette spillet har egentlig noe med Fortnite å gjøre. De kjøpte skinsene dine har riktignok blitt til søte små Lego-figurer nå, men ellers er dette noe helt for seg selv, og alt handler om overlevelse og samarbeid.

Det hele begynner med at du som Lego-figur blir sluppet inn i en av seks verdener som alle deler den samme fancy og fremfor alt lekne estetikken som Fortnites Battle Royale-kart. Du blir bedt om å begynne å samle inn materialer av en hjelpsom liten NPC (som fungerer som en veileder), og til å begynne med handler det om å knuse små trær og busker med knyttnevene. Deretter begynner selve byggingen. For den kommende natten trenger du beskyttelse mot regn, lyn, ulver og skjeletter, og du trenger en seng å hvile i og et leirbål for å unngå å fryse i hjel. For å bygge alt dette trenger du en håndverksbenk, som det er best å bygge innendørs ettersom regnet gjør den umulig å bruke.

Dette er en annonse:

Når den første lille hytta er bygget, taket er på plass og sengen er laget, er det på tide å begynne på de større konstruksjonene. Alt som bygges i Lego Fortnite er selvfølgelig laget av lego, og i motsetning til Minecraft eller Valheim føles det så logisk at det finnes en typisk legobeskrivelse av noe du har tenkt å bygge som du enten kan følge eller avvike fra, avhengig av hvor kreativ du føler deg. Det finnes små hus, store hus, det finnes slott og hytter, villaer og alt imellom, og det finnes møbler og innredning til alle ulike typer rom i et normalstort hus og masse annet å bygge. Epic vil også, som seg hør og bør, legge til massevis av nye materialer og bygninger i fremtiden - så jeg antar at dette etter hvert vil bli den ultimate Lego-simulatoren.

I løpet av mine uker med Lego Fortnite har jeg bygget en stor ridderborg (som tok en hel søndag) som er forbundet via en gigantisk veranda med forskjellige "broer". Jeg har møtt en isboss som jeg slo i hjel etter flere forsøk, jeg har skaffet meg en hel samling kyllinger som gir egg, jeg har hengt opp ca. 30 Lego-sauer som jeg slakter når jeg blir sulten og jeg har nå både en bil og en slags flygende lekter. Å bygge kjøretøy av ulike slag ved hjelp av legobiter, rakettmotorer, spaker og knapper og varmluftsballonger - har etter min mening vært det morsomste med dette spillet, bortsett fra å faktisk sprenge ting i luften.

Dette er en annonse:

Etter noen timer låses det opp flere gjenstander som du som Lego-bygger kan bruke, og jeg var mest fornøyd med dynamittønnen som jeg nå kan bruke fritt. På et tidspunkt bygde jeg et ca. 20 meter høyt tårn med et gjerde rundt søylene, og i midten av fundamentet satte jeg ti tønner fylt med dynamitt. Da noen hoppet inn og begynte å leke, klarte jeg å lokke dem inn i det "fine tårnet" og sekunder senere sprengte jeg dem og tårnet i fillebiter.

Lego Fortnite er morsomt. Lekent, stilig, godt presentert, lærerikt, kreativt og avhengighetsskapende. Det er neppe uendelig mange muligheter akkurat nå, og dermed definitivt nok av ting å fikse, legge til og balansere for Epic Games' del, men det er et ferdig, gjennomarbeidet familiespill med akkurat riktig fokus, og det er gratis og fungerer glimrende. Noe som knapt kan sies om noe dyrt storspill lenger. Epic Games skal derfor ha all den ros de kan få, spør du meg.