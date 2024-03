Lego Fortnite lar deg bli helt Mad Max i ny oppdatering

HQ

Lego Fortnite overrasket oss alle da den ble lansert. I stedet for å være en ny spillmodus eller et sett med gjenstander som er lagt til i Battle Royale, er Lego Fortnite en egen overlevelsesopplevelse, i likhet med Fortnite Festival, et helt annet spill som fortsatt lar deg bruke skins, emotes og mer.

Nå kommer en stor oppdatering til Lego Fortnite i Mechanical Mayhem. Fra og med i dag, 26. mars, kan du lage dine egne biler i Lego Fortnite og kjøre dem rundt på kartet. Hvis du samler noen venner i samme lobby, kan du få din helt egen miniatyrhær av biler.

Det finnes noen forhåndsdesignede bilmodeller i spillet, men du kan også lage ditt eget monstrum hvis du ønsker det. Denne oppdateringen inneholder også noen feilrettinger og andre endringer i spillet, så hvis du vil ha de fullstendige oppdateringsnotatene, finner du dem her.