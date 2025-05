Lego går vintage med Minifigure Vending Machine-sett

HQ

Legos siste sett er ideelt for de som leter etter litt mer interaktivitet i byggene sine. Kjent som Minifigure Vending Machine, dette er et vintage-stil og retro-giret sett som utgjør en byggbar salgsautomat som når små mynter settes inn, kan en urskive vris for å frigjøre en av 16 kapsler som hver inneholder en byggbar minifigur.

Settet er en del av Ideas -serien med det originale konseptet skapt av den belgiske baserte fandesigneren Rob Vangansewinkel. Vi blir fortalt at det er ment å forbedre "spenningen ved blindbag-konseptet, og fange publikum med spenningen ved å oppdage."

Vangansewinkel kommenterer også videre: "Som barn hadde jeg en ekte salgsautomat hjemme og elsket den - så ideen om å lage en fungerende LEGO klossversjon som deler ut minifigurer, slo bare til. Jeg begynte med en digital versjon av modellen og la den ut på LEGO Ideas. Men jeg var ikke sikker på om utdelingsmekanismen virkelig ville fungere, så jeg brukte omtrent to måneder på å teste og finpusse designet med ekte LEGO klosser. Jeg tok til og med fra hverandre den gamle automaten min for å forstå mekanikken og få den til å fungere, og jeg er så stolt av det endelige produktet."

Settet planlegger å lanseres 6. juni og alt til en prislapp på £ 149.99 / $ 179.99 / € 169.99. Settet vil bestå av 1343 deler, og hver av minifigurene kommer fra nostalgiske temaer som Castle, Paradisa, Fabuland, og til og med Classic Space.

Dette er en annonse: