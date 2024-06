Lego har inngått et samarbeid med ESA for å hjelpe til med å bygge strukturer på månen

HQ

En av de største utfordringene ved å kolonisere et kosmisk legeme utenfor jordens atmosfære er at vi som art må finne ut hvordan vi skal transportere eller skape byggematerialer på det aktuelle legemet. Siden det krever enorme mengder skyvekraft og drivstoff bare for å bryte atmosfæren, er det ikke akkurat noen løsning å transportere tonnevis av materialer til månen, Mars eller andre steder, og det er derfor noen romfartsfirmaer ser på 3D-printing som en løsning.

European Space Agency har undersøkt hvordan de kan bruke 3D-printing på månen til å lage materialer for å bygge mindre strukturer, og de har fått hjelp av et av de mest talentfulle 3D-printing-selskapene der ute til å hjelpe til med dette arbeidet: Lego.

Den danske leketøysprodusenten har gått sammen med ESA om å utvikle Space Bricks, som er produsert ved å bruke meteorittstøv til å 3D-byggeklosser for å skape småskala strukturer. Space Bricks fungerer som en test for å se om dette kan brukes som et system for implementering i større skala, ettersom meteorittstøv foreløpig er svært sjeldent på jorden, noe som betyr at det bare er laget en håndfull Space Bricks, hvorav de fleste er utstilt på ulike museer og steder rundt om i verden.

Lego har forklart prosessen med å lage Space Bricks, og legger til: "Romfartsmaterialet på månen er regolitt, men det er bare en veldig liten prøve tilgjengelig på jorden, samlet inn fra Apollo-oppdraget. Teamet gikk derfor over til et annet, svært likt romfartsmateriale - meteoritter, som de malte opp til støv og blandet med en liten mengde polylaktid og regolitt-simulant, og brukte dette til å 3D-printe klosser som ligner på LEGO-klosser - og laget ESA Space Bricks. Meteoritten de brukte, er omtrent 4,5 milliarder år gammel og ble opprinnelig oppdaget i Nordvest-Afrika i 2000, og er teknisk sett klassifisert som en L3-6. Det er en breksjert stein som inneholder mange forskjellige elementer, for eksempel store metallkorn, inneslutninger, kondruler og andre steinmeteorittelementer."

Hvis du vil ta en titt på en av Space Bricks, vil 15 av dem bli utstilt på Lego Stores i Storbritannia, Spania, Tyskland, Frankrike, USA, Canada, Australia og selvfølgelig Lego House i Billund i Danmark også, mellom 24. juni og 20. september.