Lego har muret Fortnites episke Mecha Team Leader

HQ

Lego og Epic Games har et ganske fruktbart forhold, ettersom paret har jobbet sammen på en håndfull prosjekter gjennom årene, noe de utvider i sommer. Duoen har løftet gardinen på fire nye Lego Fortnite sett, med disse i forskjellige størrelser og skalaer, hvorav den største definitivt vil vekke interessen til samlere over hele verden.

Det mest iøynefallende tilskuddet er Mecha Team Leader -settet, som faktisk er den gigantiske roboten som dukket opp i Chapter 1 og reddet øya fra en monstertrussel. Dette settet er for mer modne fans og de som er ute etter et utstillingsobjekt, ettersom det spenner over 2 503 deler, har bevegelige og posable vedheng, og til og med kommer med digitale nøkler som gir tilgang til Mecha Team Leader og Mecha Team Shadow antrekk i Fortnite spill.

Ellers kan vi forvente at Klombo også blir mursteinifisert. Den søte skapningen er designet for byggere fra 10 år og oppover, og er et sett med 1084 deler som kommer med en Peely og Oro minifigurer (og koder for å låse opp Adventure Peely skinnet i spillet), samtidig som den har bevegelige ben, en munn som kan åpnes, en Klomberry-busk med avtakbare Klomberries, og mer.

Dette er en annonse:

Så er det et nytt Durrr Burger Restarurant -sett som er 546 deler stort og er ment å være mer som et lekesett som leveres med fire minifigurer, inkludert Beach Bomber, Beef Boss og Grimey (med en digital Beef Boss antrekkskode også).

Til slutt kommer det minste settet, Peely & Sparkplug's Camp med 250 deler. Dette er beregnet på barn fra sju år og oppover og er et lite leirbålslekesett som inneholder en Supply Llama, en arbeidsbenk, ulve- og skjelettfigurer, og til og med en Peely og en Sparkplug minifigur (pluss en Sparkplug digital antrekkskode).

Dette er en annonse:

De tre sistnevnte settene vil alle debutere 1. juni, med Mecha Team Leader som kommer 1. august. Prisene deres er følgende :