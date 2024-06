Lego Horizon Adventures er 7-8 timer langt

HQ

Det hadde faktisk gått mange rykter om det på forhånd, men under Sonys stream forleden uke annonserte Guerrilla Lego Horizon Adventures, som også vil bli utgitt til det konkurrerende Switch-formatet.

Spillet er en slags Lego-tolkning av Horizon Zero Dawn, som var omtrent 30 timer langt. Men det viser seg at vi ikke skal håpe på samme spilletid fra denne Lego-tilpasningen. I en ny Gamespot-artikkel avslører Guerrillas narrative regissør James Windeler at eventyret er rundt 7-8 timer langt.

Windeler fortsatte også med å forklare deres begrunnelse bak dette noe uventede prosjektet, og sa :

"Vi ønsket å gjøre narr av IP-en; vi ønsket å bruke all den selvreferensielle humoren som er karakteristisk for Lego-egenskaper.

Vi ønsket også å sørge for at spillet hadde en veldig bred appell [...] Vi laget ikke hele open-world-spillet og la det inn her. Vi fortalte en historie som vi følte fanget noe av ånden i originalen, noen av temaene [...] Det er mer som en inspirasjon."

Lego Horizon Adventures slippes senere i år til PC, PlayStation 5 og Switch. Du kan lese mer om det i vår nye forhåndsvisning her.