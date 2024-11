Lego Horizon Adventures er angivelig seks timer langt

HQ

I juni rapporterte vi at Guerrillas narrative direktør James Windeler sa at Lego Horizon Adventures er omtrent syv til åtte timer langt. Nå gir Insider Gamings redaktør Tom Henderson oss litt mer presis informasjon via sosiale medier, og skriver at kampanjen tar rundt seks timer å fullføre.

Men for de som virkelig vil gi alt og ta tak i Platinum Trophy, er det et eventyr som varer i rundt 15 timer, ifølge Henderson. Den 14. november er det lanseringsdag for spillet, og vi jobber selvfølgelig med vår anmeldelse.