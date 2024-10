Lego Horizon Adventures er ferdig

HQ

Guerrilla Games har kunngjort at den kommende brickified-versjonen av Horizon: Zero Dawn, Lego Horizon Adventures, offisielt har gått gull og er klar til lansering på PC, PS5 og Switch. Denne utviklingen bekrefter i utgangspunktet at arbeidet er fullført på spillet, og at det ikke skal være behov for en forsinkelse, og til slutt låser 14. november som lanseringsdato.

I kunngjøringsinnlegget på sosiale medier legger Guerrilla til: "Vi er glade for å kunngjøre at Lego Horizon Adventures har gått GULL!

"Du vil snart kunne bli med Aloy og hennes følgesvenner på et fargerikt nytt eventyr!"

Med disse nyhetene i bakhodet, kommer du til å sjekke ut Lego Horizon Adventures neste måned? Hvis du er usikker, kan kanskje forhåndsomtalen vår fra tidligere i år være til hjelp.