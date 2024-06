Lego Horizon Adventures er Horizon: Zero Dawn for hele familien

HQ

PlayStation og Guerrilla Games gjorde sitt aller beste for å holde Lego Horizon Adventures hemmelig, og det skal sies at de nesten klarte å komme i mål før de ble utsatt for lekkasjer. Men bare noen uker før den offisielle avsløringen på årets Summer Game Fest begynte ryktene å svirre om at de to hadde slått seg sammen med Lego for å lage en offisielt lisensiert tittel basert på eventyr-RPG-en, og se, det er akkurat det som kommer senere i år.

Mens det fremdeles er uklart nøyaktig når Lego Horizon Adventures vil gjøre sin ankomst, har jeg allerede hatt luksusen å gå hands-on med spillet under SGF, i en 45-minutters forhåndsvisningssesjon der jeg fikk spille sammen med Guerrilla Games' studio kommunikasjonsleder Bo

De Vries for å lære mer om denne spennende delen av serien.

Først og fremst, for alle som lurer på hva Lego Horizon Adventures er, er dette et spill som ønsker å være et hoppepunkt for nye og kanskje yngre fans som ikke er kjent med Aloys historie fra Horizon: Zero Dawn. Spillet koker ned den lengre og viltvoksende reisen til en samling nøkkeløyeblikk som deretter blir gjenfortalt i et finurlig og lett Lego-format, full av den vanlige humoren og tonen som vi kjenner og elsker fra denne typen spill. Hvis du syntes at Rosts død var for emosjonelt utfordrende, presenterer Lego Horizon Adventures en alternativ versjon av den narrative hendelsen som trekker betydelig mindre i hjertestrengene.

For alle som lurer på hvem som faktisk har laget Lego Horizon Adventures, bekreftet De Vries at det er Guerrilla Games (med hjelp fra medutviklingsteamet Studio Gobo) og ikke en mer erfaren Lego-spillutvikler, ettersom det nederlandske studioet har jobbet med Lego for å mestre utviklersettet og motoren for å skape en rent mursteinifisert verden uten noen som helst ikke-Lego-elementer. Så forvent deg en opplevelse som aldri svikter visuelt eller får deg til å tro at denne verdenen burde eksistere i noe annet enn et Lego-format, samtidig som noen av de mer sentrale Horizon -funksjonene og -systemene kommer tilbake og forsterker at dette også er en ekteHorizon -tittel.

Det jeg mener med dette er at rollebesetningen er tilbake, og kampene er veldig like, om enn mye mer rudimentære og enkle. Aloy har fått stemmen til Ashly Burch igjen (De Vries fortalte meg at Sylens ikke vil få stemmen til Lance Reddick på grunn av hans bortgang, men at mer informasjon vil bli delt om dette i fremtiden), og fortellingen og dialogen forteller viktige og kjente øyeblikk, men med en justering slik at de store hendelsene kan oppleves på mye kortere tid. Kampene følger samme designpremiss, og du bruker Aloys bue og våpen til å angripe robotdyrene, identifisere de svake punktene deres ved hjelp av Focus, og deretter skyte dem av for å gjøre mer skade. Det er mindre vekt på elementære systemer denne gangen, men ideen er der, og det finnes måter å bruke elementære systemer på for å påvirke miljøet og mer.

Enten det er å plukke opp eksplosive tønner for å håndtere massiv skade og fjerne hindringer, eller til og med bare skyte en pil gjennom et leirbål for å antenne pilen, det er en samling måter å legge til en elementær stil i Lego Horizon Adventures. Lego-tonen har heller ikke gått av moten her, og du kan til og med finne midlertidige oppgraderinger i løpet av et nivå for å forbedre Aloys bue med ildpiler eller mer hardtslående kraftpiler, eller til og med finne noen Boost Boots for å dobbelthoppe og svi av fiender som er fanget under deg, eller til og med plukke opp en pølsemann-evne for å skape en pølseselger som kaster eksplosiver og generelt forvandler lokalområdet til en helvetes sone med eksplosiver og brannskade. Disse evnene/oppgraderingene er midlertidige og forsvinner når du går tom for ladninger til dem. Men hvis du hadde forventet å måtte bruke en kryopil for å sprenge drivstoffposen til en Bellowback, er ikke dette noe du trenger å bekymre deg for. Og det er bra, for spillopplevelsen er mer tradisjonell som i et plattformspill der du må unngå angrep som beveger seg over bakken, dykke unna fiender som angriper, og ellers holde oversikt over en fargerik og kaotisk slagmark som er mye mer fartsfylt og energisk enn de mer utfordrende og presise systemene i hovedserien Horizon.

Siden dette er et Lego-spill, er det noen få samleobjekter spredt rundt på hvert nivå, og det er også noen få muntre og tåpelige nikk og referanser. Du kan oppdage kister fullpakket med knotter og andre hemmeligheter som uten tvil vil vekke interessen til ferdigstillere der ute. Men samtidig er ikke dette et Lego-spill som Lego Star Wars: The Skywalker Saga, ettersom det er mye mer tematisk og narrativt fokusert og handler mindre om å hele tiden løse små gåter for å finne en av mange forskjellige typer samleobjekter. Som det fremgår av spillets navn, er dette først og fremst et eventyr. Når det gjelder de tåpelige referansene og nikkene, inkluderer dette å se Lego City -folk dukke opp i mellomsekvenser, et tåpelig tillegg som fungerer som en måte å fremheve den lettere tonen og humoren ytterligere, men også for å sementere Lego Horizon's plass i det bredere Lego-universet.

La meg nå kort gå videre til de mer RPG-fokuserte elementene. Du kan gå opp i nivå ved å fullføre nivåer og beseire roboter, og dette åpner for nye attributter og evner for å forbedre hennes dyktighet. Oppgraderingene er enkle og oversiktlige, enten det dreier seg om å få et ekstra helsehjerte eller en kraftigere bue, og viser at dette spillet er ment for alle aldre, spesielt for de yngste som ikke har spilt hovedtitlene. I tillegg til dette er det mulig å oppgradere hovedområdet på Mother's Heart. Du kan bruke de innsamlede knoppene til å kjøpe bygninger og tomter for å bygge anlegg som gjør at Aloy kan vokse som karakter. Hvis du for eksempel vil gi Aloy et nytt utseende, kan du bygge en garderobe for å kunne bruke nye antrekk og skins, hvorav noen har et PlayStation-tema og andre hyller Horizon -serien eller andre Lego-merker i stedet (for eksempel Ninjago). Og selvfølgelig skinner den humoristiske og lette tonen gjennom for hver bygning du skaper, ved at du kan bygge berg-og-dal-baner på hustakene og så videre.

Lego Horizon Adventures er ikke bare for en enkelt spiller. Hele spillet kan spilles alene, men hvis du vil ha en ekstra hånd, eller kanskje vil hjelpe en yngre spiller gjennom noen deler av historien, har du muligheten til å hoppe inn i samarbeidsmodus. Dette, som andre Lego-spill, er sømløst, noe som betyr at du kan hoppe inn og ut av co-op når du vil, med den andre spilleren som tar rollen som Varl og bruker nærkampspydet sitt til å angripe fiender. Dette er imidlertid ikke co-op på delt skjerm, noe som betyr at når spillerne fjerner seg fra hverandre, blir perspektivet strukket helt til spiller to faller ut av synsfeltet og blir teleportert til spiller én. De Vries viste meg alt dette i aksjon i løpet av en kort fase der vi gikk sammen for å ta ned en sjef som hadde en mye større helselinje og krevde et og annet besøk til en bærbusk for å fylle på helsen midtveis i handlingen. Ut fra det jeg har testet med samarbeidsmodusen, virker dette virkelig som en ideell måte å bringe underverket på Horizon til yngre folk, og på en måte som fremdeles er enormt underholdende, sjarmerende og morsom for mer erfarne spillere også.

Jeg vil ikke si at Lego Horizon Adventures vil være for alle, og heller ikke at det er et must for Horizon -fans, men hvis du liker herlige og dumme plattformtunge eventyr som har en førsteklasses og virkelig imponerende oppmerksomhet på detaljer i hvordan den forvalter og beskytter kjernen og den eksisterende historien mens den presenteres i et mursteinformat, så er dette et spill å se opp for. Det er morsomt og søtt, morsomt og fargerikt, og til tross for at det er en veldig annerledes opplevelse enn det Horizon -fansen er vant til, føles det også som en veldig naturlig retningsendring.