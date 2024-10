Lego Horizon Adventures filstørrelse avslørt for Switch

HQ

Om litt over en måned er det premieretid for Lego Horizon Adventures, som vil bli utgitt for PC, PlayStation 5 og Switch. Nå har Nintendo oppdatert spillets eShop-side, og takket være dette vet vi nå hvor stor filstørrelsen er.

De som fryktet en gigant, kan puste lettet ut, for dette blir et av de mindre Lego-spillene når det gjelder lagringsformat med bare 5,9 gigabyte, noe som kan sammenlignes med 15 gigabyte for Lego Star Wars: The Skywalker Saga.

Vi vet ikke hvor stort spillet er for PlayStation 5 ennå, men for PC klokker det inn på rundt 30 gigabyte ifølge Epic Games Store.