Lego Horizon Adventures Guide - Hvordan du enkelt kan tjene studs

Hvis du nettopp har startet Lego Horizon Adventures og kommet deg til Mother's Heart-knutepunktet, ser du kanskje allerede på den enorme mengden oppgraderinger, antrekk og tilpassbare bygningselementer og lurer på hvordan du noensinne skal tjene nok studs til å få tak i alle. La meg begynne med å fortelle deg at hvis du sikter mot de unnvikende 100 % eller en Platinum Trophy, vil du trille inn et fjell av studs når du har gjort alt som er å gjøre. Men å komme til det punktet krever litt tid og også strategisk planlegging underveis, så for å hjelpe deg med å nå det punktet, her er hvordan du enkelt kan tjene studs i Lego Horizon Adventures.

Ikke ta deg bryet med å samle alle piggene i løpet av et eventyr

Ja, det kan virke motstridende i forhold til spillets design, men hvis du virkelig ønsker å maksimere spillet og tjene pigger så raskt som mulig, er den beste måten å ignorere piggene som sinker deg. Ikke bry deg med å samle alle sølv- og gule pigger, for de er verdt veldig lite, og ikke bry deg med å bygge interaktive konstruksjoner eller ødelegge omgivelsene rundt deg, for dette pleier heller ikke å gi mange pigger. Det du kan gjøre, er å plukke opp piggene du får for å drepe roboter og fiender, og åpne alle kistene du finner på dine reiser. Disse bør gi deg nok penger til å skaffe deg de nødvendige oppgraderingene til Aloy og Mother's Heart.

Bygg alle husene du kan så snart du kan

Så snart du har Gold Bricks som kreves for å ta første spadetak på en tomt, kan du bygge et hus eller en tomt. Det spiller ingen rolle hva du bygger, hvor du bygger det, eller om du gidder å tilpasse det, alt du trenger er en struktur på plass, og på den måten vil du hver gang du kommer tilbake fra et eventyr eller en ekspedisjon, kunne gå tilbake til det huset og samle opp til 500 knotter, avhengig av størrelsen på bygningen. Det høres kanskje ikke så mye ut, men hvis du har en bygning på hvert sted, vil en hel runde med... la oss kalle det skatteinnkreving, gi rundt 3 500 studs til Aloys bankkonto, og du kan gjøre dette etter hvert eneste oppdrag. Hvert. Hvert eneste. Oppdrag.

Bondegårdsekspedisjoner for store penger

Den siste og viktigste måten du kan tjene store penger på, er ved å dra ut på ekspedisjoner. Disse låses opp etter at du har fullført alle eventyrene og Apex Hunt i hver av de fire biomene, og en ekspedisjon er egentlig et litt lengre og vanskeligere, mindre narrativt fokusert eventyr. Du kan bruke en lignende strategi som jeg foreslo ovenfor, noe som betyr at du kan suse gjennom en ekspedisjon og bare samle studs fra beseirede fiender og åpnede kister, og etter å ha gjennomført tre eller fire av disse vil du finne 20 000-25 000 studs på kontoen din.

Kombiner det ovennevnte og skap en flyt

Det siste rådet er å kombinere det jeg har foreslått ovenfor, og deretter justere det på en slik måte at det ikke tar for mye av tiden din. Hvis du tjener mye mer penger på ekspedisjoner enn på å samle inn skatt i Mother's Heart, så ikke besøk hver eneste tomt hver gang du kommer tilbake, men bare ta nappene fra dem du passerer på vei til neste ekspedisjon. Etter en time eller to med dette - som vi foreslår at du fullfører mens du krysser av for Gold Brick Community Board utfordringer, hvorav mange vil være sentrert rundt ekspedisjoner når du når milepælene 80 og 90 - vil du ha så mange pigger at du stort sett kan kjøpe alt i spillet og fortsatt ha tusenvis av pigger til overs. Ikke at du kan gjøre noe som helst med dem...