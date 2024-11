Lego Horizon Adventures har oppnådd en stor (og uventet) milepæl for Nintendo Switch

HQ

Lego Horizon Adventures Det er ikke sikkert at Nintendo Switch har vunnet hjertene våre helt, men det er fortsatt for tidlig å bedømme hvor godt denne nye Lego-tittelen vil bli mottatt av andre spillere. Uansett hva som skjer, har Guerrilla Games og Studio Gobos tittel vært en triumf for Nintendo med sin Switch-versjon.

Som du vet, Lego Horizon Adventures er den første Sony Interactive Entertainment-tittelen som ble utgitt på konsollen, noe som gjør Nintendo Switch til den første maskinvaren som gir ut titler fra hver eneste store konsollprodusent (nåværende og tidligere) i spillhistorien.

Hvis du er nysgjerrig på listen, er det Sony, Microsoft, Nintendo og Valve som nåværende store produsenter, og Atari, Sega, SNK og Bandai som tidligere produsenter.

Med bakoverkompatibilitet bekreftet på etterfølgeren, er det veldig mulig at vi vil se denne bragden gjentas på Switch 2, spesielt hvis denne Lego Horizon Adventures klarer å få kontakt med publikum, og Xbox fortsetter med sine planer om å bringe flere eksklusive produkter til andre plattformer.

Gracias, evilmonkey av ResetEra.