Lego Horizon Adventures kommer til PS5, PC og Nintendo Switch i høst

Vi visste allerede at PlayStation lager en rekke spill satt i Horizon-universet i disse dager, og etter en måned med rykter kunne de i kveld bekrefte enda et med en liten ekstra overraskelse.

Lego Horizon Adventures er nemlig en slags mer barnevennlig og samarbeidsfokusert utgave av spill som Horizon: Zero Dawn og Horizon Forbidden West. Her vil du og en annen spiller gjøre mye av det samme som i disse, altså kjempe mot små og store robotdinosaurer, hoppe og løpe gjennom hindringer og selvsagt bygge mye rart. Den ekstra overraskende nyheten er at spillet ikke bare slippes på PC og PS5, men også Nintendo Switch en gang i høst.