Lego hyller 80-tallet med sitt nyeste sett

HQ

Lego pleide å være en mye, mye enklere idé. Før det danske selskapet begynte å lage Titanic modeller som er for store til å stå på en hylle eller Super Star Destroyers som er godt over en meter lange, var det småskalasett som gjaldt. I tråd med dette har Lego utvidet sitt House eksklusive sortiment en stund nå, og dette er en måte å hylle fortiden på ved å ta tidligere sett og bringe dem inn i moderne tid. Det er for tiden fem sett tilgjengelig, men dette vil snart utvides med et sjette som hyller Fabuland-serien fra 80-tallet.

Lego Fabuland Tribute er et lite sett som bare er 1 026 stykker i størrelse. Det vil se ut til å fange Fabuland-magien ved å la byggherrer konstruere et diorama som inkluderer Edward Elephant, Joe Crow, Dr. Lucy Lamb, og Clive Crocodile, og det vil være i salg fra 1. mars. Den største haken er at for å få tak i dette settet må du ta turen til Lego Store i Lego House i Danmark, da det selges eksklusivt her til en pris på 649 DKK (ca. £ 70).

Når det gjelder hva Lego ønsker å oppnå med dette settet, forteller administrerende direktør Kathrine Kirk Muff: "I år hyller vi historiefortellingens historie med det eksklusive Fabuland-produktet. Å skape historier er kjernen i LEGO House, og å feire de mest ikoniske øyeblikkene gjennom LEGO Gruppens historie er nøkkelen til konseptet med våre eksklusive produkter. Personlig lekte jeg mye med de originale Fabuland-settene, og jeg er fylt av nostalgi og begeistring over å se barndomsminnene mine bli vekket til live igjen."

Er du interessert i å kjøpe et Fabuland-sett?

Dette er en annonse: