Lego hyller Disney temaparker med 3 900 Main Street-sett

Disney og Lego har samarbeidet i årevis om tonnevis av unike sett, som spenner over Disneys viktigste eiendommer, men også noen av merkene som den bredere produksjonsgiganten nå eier, inkludert Marvel, The Simpsons og mer. Ved å bygge videre på dette videre, når Disney ser ut til å feire 70 år med temaparkattraksjonsmagi, har paret gått sammen igjen for å lage et spesielt og interessant sett.

Dette er kjent som Disney Main Street, U.S.A., og det er i utgangspunktet en mursteinversjon av den ikoniske gaten som finnes i den amerikanske parken, som inkluderer brannstasjonen, Disneyland Emporium, Crystal Arcade, Jewellery Shop og mer.

Settet kommer til og med med en haug med minifigurer, 15 totalt, som spenner over vanlige turister og arbeidere, men også noen Disney-legender, det være seg Mikke Mus, Minni Mus, Gus fra Askepott og Sebastian fra Den lille havfruen.

Settet er designet for voksne og samlere - kanskje til og med som et tillegg til et Lego City-bygg du er i ferd med å sette sammen - og det består av 3899 brikker og vil selges for £319,99/€349,99 når det lanseres 4. juni rundt om i verden.

