Lego Ikoner Ringenes Herre: Herredet

Jeg skal være ærlig med en gang. Da dette Lego-settet ble kunngjort, ble jeg ganske skuffet. Så det ble ikke noe kjøp, for min del, men Lego mente rett og slett at vi skulle få et eksemplar av dette og det medfører selvfølgelig en anmeldelse. Da de femten posene og 2017 brikkene ble satt sammen, satt jeg igjen med en blandet pose med inntrykk. Jeg ble positivt overrasket over at noen av mine meninger som jeg hadde på forhånd (selvfølgelig da kun basert på bilder og videoer) endret seg til å bli litt mer positive. For byggeprosessen var veldig morsom. Jeg har egentlig ikke noe å klage på i det hele tatt. Det er en flott blanding av interiør og eksteriør, med morsomme små løsninger og alltid engasjerende og underholdende. Du skaper interessante vinkler, det er mange flotte detaljer og et sluttresultat som likevel er veldig fint.

Et fint lite bygg, selv om jeg hadde håpet på noe mer imponerende.

Jada - det er en veldig nedskalert versjon av et hobbithull. Det er bare tre relativt små rom, og innsiden er egentlig ikke så mye å juble over, verken når det gjelder størrelse eller hva den viser. Jeg liker utsiden bedre, og det er tross alt den siden som også er naturlig å vise frem som utstilling. De tingene jeg ikke likte på forhånd, er der fortsatt. Det største ankepunktet er at bygningen er for lav i høyden, og at jeg gjerne skulle hatt et større område i fronten. For å illustrere dette kan du se på bildet nedenfor fra filmen. Dette er omtrent den scenen jeg hadde ønsket meg, og selv om det kanskje hadde betydd tusen brikker til og en mye høyere prislapp, var det likevel den Bag End jeg hadde håpet på.

Scenen fra filmen som jeg hadde håpet å bygge, kom litt nærmere når det gjaldt høyde og omgivelser.

Dette håpet kommer egentlig bare av én grunn, og den heter Rivendell. For ved siden av Legos mest storslåtte bygning noensinne, føles Bag End ... liten. Man kan selvfølgelig argumentere for at det er slik det skal være - de søte små hobbitene er små, og minifigurene deres burde passe inn i et mer tilpasset miljø. Men jeg synes ikke helt magien fanges opp når forsiden er så sparsom. Det er noen flotte detaljer; de avrundede vinduene og døren er superfine, blomstene og gjerdet (laget med bumerker) er morsomme - men bygningen hadde hatt godt av å ha noe foran. Dessuten er utformingen av treet på taket også et ekko av at ting føles litt billig. Som om alt det som gjorde Kløvendal så fantastisk, er kuttet ned. Det er ikke så rart at treet er en av de tingene som mange har laget sin egen forbedrede versjon av.

Dette gjenspeiles i alle de små tingene som kommer ved siden av hovedbygningen; et lite telt, et tre, en kake og andre detaljer som skal illustrere Bilbos bursdagsselskap. Personlig er jeg ikke så begeistret for alle disse "tomtene" som havner ved siden av. De har sine egne små baser, men er helt løsrevet fra resten, og i dette tilfellet hadde det vært bedre å bygge hagen ved siden av, slik at festen kunne være en del av basen som huset står på. Men egentlig ville jeg ha foretrukket å droppe alle disse løse tingene helt og lagt de bitene på å dekorere Bag End litt mer. Et større tre på toppen, flere planter og (ja, jeg vet at jeg maser) noe foran og rundt hiet som ga det litt perspektiv. Nå kommer Gandalv på vognen sin, men han har ingen mulighet til å komme seg til den lille porten, og de omkringliggende åsene føles ikke så frodige og høye som jeg skulle ønske de hadde vært.

Totalt ni minifigurer (og en hest) følger med.

Heldigvis kan man med Lego løse slike ting selv. Så jeg fikk rett og slett to grønne bunnplater og har begynt å designe noe eget for å gjøre det mer likt scenen fra filmen jeg viste før. Alle klager til side, jeg var likevel fornøyd med byggeprosessen som sådan. Den var akkurat så morsom som jeg alltid ønsker at en stor konstruksjon skal være. Så jeg har egentlig ikke noe å utsette på prosessen, og det er selvsagt en stor del av vurderingen - hvor gøy det er å bygge. Til tross for det uunngåelige grønne fargeskjemaet føltes det aldri repetitivt, og det er ikke ett kjedelig trinn der du må gjøre mange av de samme trinnene. Det er rett og slett et byggverk som hele tiden engasjerer og underholder. Det finnes noen små interaktive teknikker innimellom, der en konvolutt som ligger i peisen kan snurre slik at ringen kommer til syne, noe som er en fin liten mekanikk. Bilbo kan også, som i filmen, forsvinne i bursdagsselskapet sitt ved å snurre ham slik at han gjemmer seg bak noen tønner.

Avslutningsvis er jeg fortsatt mer positiv til dette Legosettet enn jeg var på forhånd. Det var en utrolig hyggelig byggetid, og det ser veldig koselig ut godt plassert i hyllen. Minusene som jeg hadde på forhånd, er imidlertid alle der, og hvis jeg skal være helt gjennomsiktig her, føles prislappen på litt over £ 220 også altfor høy. Antall deler i forhold til prisen er for få, og bygget som sådan er ikke noe som står i forhold til prisen. Avslutningsvis er det selvfølgelig flott at vi får så fin Lord of the Rings Lego selv om akkurat denne til slutt ikke når helt frem. For min del gleder jeg meg mest til å begynne å bygge en scene rundt den, som vil løfte hele bygget skikkelig.