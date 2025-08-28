LEGO introduserer et byggverk med 2 862 deler inspirert av The Black Pearl

HQ

Det er en god stund siden LEGO introduserte noe nytt knyttet til Pirates of the Caribbean. Men fans av franchisen trenger ikke å vente mye lenger, for 15. september LEGO lanserer sitt enorme nye sett - The Black Pearl. Vel, teknisk sett bestemte de seg for å hoppe over det offisielle navnet og i stedet kalle det "Captain Jack Sparrow's Ship", noe som føles unødvendig quirky.

Men settet er likevel trofast mot sitt filmatiske motstykke. Settet er 64 cm langt, består av 2862 deler og inneholder åtte minifigurer: Jack Sparrow, Will Turner, Elizabeth Swann, Hector Barbossa, Gibbs, Cotton, Anamaria og Marty. I tillegg har bygget flere interaktive funksjoner, blant annet et fungerende ror, kanoner som kan utløses via skjulte spaker, og dekk som kan åpnes og avsløre kapteinens lugar.

Det som imidlertid kan skremme fansen litt, er prislappen. Med en pris på 349,99 euro er det absolutt ikke billig. Men samtidig er det vanskelig å nekte for at Black Pearl ser opprørende bra ut - et ekte samleres midtpunkt som mange LEGO fans vil ønske å vise.

Fristet?