LEGO Jurassic World 76968 Dinosaurfossiler: Tyrannosaurus Rex

HQ

LEGO Tyrannosaurus Rex Fossil er kanskje den mest nerdete og kule kombinasjonen av paleontologi og plastklosser siden Jurassic Park møtte barndommens lekekasse. Dette settet er designet for dinoentusiaster, fossilnerder og alle som noen gang har hatt lyst til å vise frem de bokstavelige knoklene i fanskaren sin. Det er et kjærlighetsbrev til forhistorisk majestet - og et overraskende avslappende byggverk til neste regnfulle søndag.

Det finnes to typer mennesker i denne verden: de som synes dinosaurer er fantastiske ... og de som lyver. Alle elsker dinosaurer. Enten det er den monstrøse storheten i Jurassic Park, den nerdete sjarmen i David Attenborough-dokumentarene eller bare barndomsminnene om T. rex-figurer som kjempet mot Tonka-lastebiler i hagen, har dinosaurer en evig plass i hjertene våre. Nå har LEGO, som de allvitende danske leketøysgudene de er, gått rett inn i vår nostalgiske cortex og lansert settet 76968 - Dinosaur Fossils: Tyrannosaurus Rex, en herlig ode til kongen av kritt. Og la meg bare si: det rocker. (Fossil ordspill absolutt tilsiktet.). Så la oss åpne ravet og grave oss ned i denne vakre saken.

En ting av gangen, for førsteinntrykket er viktig. Denne esken POPS, og som alltid er posene inni pent nummerert sammen med tre manualer som dekker basen og ryggraden, etterfulgt av ben og ribbein, og avslutter med hode og hale. I tillegg til å gi rikelig med kul info om "kongen av dinosaurene". For de av oss som tilbrakte barndommen limt til bøker med tittelen Dinosaurs: Then and Now, føles dette som LEGO hvisker direkte til vår indre paleontologinerd.

Totalt klokker dette episke museumsklare utstillingsstykket inn på 3145 stykker og inkluderer to minifigs: Dr. Alan Grant og Dr. Ellie Sattler. Det er også en kul informasjonsplakett - Jurassic Park-logoen møter museumsvibber. Det er estetisk, nerdete og perfekt i bokhyllen din. Selve T-Rexen er over 105 cm lang og 33 cm høy - et skikkelig utstillingsobjekt og virkelig imponerende å se på. Og enda bedre: Til en pris på 249,99 USD / 219,99 £ får du i utgangspunktet et episk Lego-tilbud per kloss. Forholdet mellom pris og størrelse er smart - du bygger museumsnostalgi uten den kolossale prislappen til et ekte fossil.

Og det blir enda bedre, for det å bygge denne tingen er virkelig en opplevelse med massevis av smart bruk av deler som får deg til å tenke "Ahh, så fint!" hvert eneste minutt. Ikke noe fyllstoff, ikke noe fluff, bare rett til margen byggegodhet. Et spesielt høydepunkt er det splitter nye XXL-leddet som LEGO laget for å støtte dinosaurens kolossale hode - det er tykt, flerakset og gripefast for å holde beistet oppreist. Ribbeina, lemmene og halesegmentene - mot sin hensikt repeterende - føles aldri kjedelige takket være smarte overganger som gjør byggingen tilfredsstillende. Og selv om halen er lang og rett, er den bevegelig på flere steder, slik at du kan gi gamle Rex litt bevegelse.

Ribbe- og steinlagene skjuler et frekt nikk: en tydelig ravfarget 4 × 4 flis, som gjenspeiler det originale T. rex Skull-settet, pluss en liten froskefigur gjemt inne i ryggraden. Jurassic Park-purister vet at frosker = dino-DNA, så dette er påskeegggull på LEGO nivå. Skjelettet er i den klassiske solbrune / beige paletten - langt bedre enn den hvite LEGO ga oss tilbake i Ideer sett. Det mangler noen gastralia (mageribber), men paleontologer og AFOL-anmeldere er tilgivende - det er bare så mye troskap vi kan presse i klosser. Sammenlignet med "Sue" (den virkelige T. rex), fanger den holdning og anatomisk korrekthet godt nok til å imponere nerdevennene dine.

La oss være ærlige: Dette er ikke et sett du bygger og legger i en skuff. Dette er et utstillingsobjekt. På en hylle utstråler det en stemning som sier: "Ja, jeg er voksen. Og ja, det er et LEGO dinosaurfossil i bokhyllen min. Hva så?" Det er smakfullt på en måte som ikke skriker "leketøy", og det skaper samtale. Selv ikke-LEGO-fans kommer til å peke på det og spørre: "Vent, er det et LEGO skjelett?" Det passer også fint ved siden av bøker, små modeller eller til og med ekte fossiler, hvis du er en av dem som samler på ammonitter fra strandturene dine. Denne greia fortjener ærlig talt et akrylveske og en spotlight.

Alt i alt brukte jeg ca. 7 timer på monteringen - variert tempo, tilfredsstillende progresjon. Med en økende wow-effekt som finner sted i sanntid, om enn i sakte film, etter hvert som tingen kommer sammen. Noe som var veldig kult, og selv om ribbeina og halebenene gjentas, holder teknikkene seg friske og brøler høyt og mektig. Virkelig kongen av LEGO dinos og flaggskipet til Jurassic-linjen. Hvis du har skrivebordet, hengivenheten og et seriøst mykt sted for dino-historie, må du ikke sove på dette dyret. Uten tvil et av LEGOs beste utstillingssett. Det er stort og krever en del innsats - men hvis du er en avicionado, er det umulig å motstå.