Lego krever at leverandørene forbedrer bærekraftsarbeidet

Lego har gjort utallige fremskritt i arbeidet med bærekraft. Det har ikke bare handlet om å finne et mer bærekraftig materiale å lage klossene av, men også om å redusere karbonutslippene og energibehovet som går med til produksjonen. Nå retter selskapet blikket mot det området som står for de største karbonutslippene: tredjepartspartnere og leverandører.

Lego har uttalt at de nå vil pålegge sine leverandører og partnere å gjøre en innsats for å redusere karbonutslippene, som en del av planene om å redusere de totale utslippene med 37 % innen 2032 og være netto nullutslipp innen 2050. For å overvåke dette må partnere og leverandører levere spesifikke data om karbonutslipp som produseres i forbindelse med Lego-produkter, sette kortsiktige mål for å begrense og redusere utslippene, og samarbeide for å nå reduksjonsmålene som er satt av Lego Group.

Rapportene må deles fra og med i år, og vil deretter bli et årlig krav.

