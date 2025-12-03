LEGO kunngjør FIFA verdensmesterskapstrofé: utgivelsesdato og priser i Europa, Storbritannia, USA

HQ

Hypen for verdensmesterskapet 2026 vokser, og med trekningen som finner sted denne fredagen, har LEGO kunngjort at en gjenskapelse av verdensmesterskapstrofeet vil bli utgitt neste år. Som en del av deres mer voksne produktsortiment, LEGO vil gi ut 43020 FIFA World Cup Official Trophy, en rekreasjon laget av 2,842 klosser.

Det er ikke en del av +18 voksenoppstillingen (+12 år), men det vil helt sikkert bli et samlerobjekt for mange LEGO- og fotballfans. Settet ble lekket på tirsdag og offisielt avslørt på onsdag, med forhåndsbestillinger åpne. Dette er prisene (som for en nesten 2,300 stykker bygning ikke er dårlige) :



EU: € 179.99



STORBRITANNIA: £ 159.99



USA: 199,99 USD



VM kommer med en minifigur av en LEGO-fan med en nedskalert VM-pokal, en minifotballbane og tallet 26, for å feire neste sommers VM. Betyr dette at vi får et nytt verdensmesterskap i 2030?

LEGO World Cup Official Trophy lanseres 1. mars 2026.