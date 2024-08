Lego kunngjør første Lego Super Mario: Mario Kart sett på Gamescom

HQ

Interessant, til tross for at de for lengst har bekreftet at de ikke ville delta på årets Koelnmesse, hadde Nintendo en ganske morgen på den første dagen av Gamescom. Mens Lego Animal Crossing-settene kan ha blitt presentert på andre måter, viste Lego Group frem de første settene i Legos historie med Mario Kart.

Disse settene hadde allerede blitt forhåndsvist på MAR10 Day-feiringen, men nå har vi den komplette listen over sett, priser og komponenter. Alle Lego Super Mario: Mario Kart-settene kommer i salg 1. januar 2025.

Settene er som følger: Yoshi Bike, Standard kart, Donkey Kong & DK Jumbo, Baby Mario vs. Baby Luigi, Toad's Garage og Baby Peach & Grand Prix Set.

Simon Kent, designdirektør i LEGO Gruppen, sier: "Vi gleder oss veldig til å sette turbo på LEGO Super Mario universet med lanseringen av de nyeste Mario Kart-settene, som vi vet at fansen har ventet spent på. Vi gleder oss til at byggere i alle aldre kan gi full gass og gjøre Mario Kart-løpene til en klossebygd virkelighet hjemme sammen med venner og familie. De splitter nye LEGO Super Mario: Mario Kart-settene gir en oppslukende byggeopplevelse og fanger den hjertebankende actionen i den elskede videospillserien - og viser fansen at verden er din bane som aldri før!"