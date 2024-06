Lego kunngjør nytt Lamborghini Countach 5000-sett

HQ

Akkurat som det i økende grad blir sant at hver IP har sin egen Fortnite-crossover, får nesten alt du kan tenke deg et Lego-sett. Et Polaroid-kamera? Ja. En retro radio? Sjekk. En Lamborghini Countach 5000 Quattrovalvole? Sjekk, sjekk, sjekk, sjekk, sjekk.

Vi har sett Lego-biler før, og det nyeste settet er Lamborghini Countach 5000 Quattrovalvole, som kommer ut 4. juli. Det har 1506 stykker, og er ment for byggere i alderen 18 år og over.

Hvis du er kjent med bilen, vil du kunne gjenkjenne ikoniske trekk som saksedørene, en V12-motor og den berømte hvite fargen. Som med de fleste premium Lego-sett, vil dette elementet koste deg en pen krone. Nærmere bestemt koster det 159,99 pund på Legos nettsted.

