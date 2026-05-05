Lego lanserer en landeveissykkelmodell med fungerende styring og rullefunksjoner

HQ

Hvem trenger å være ute i naturen? Hvorfor gidder du å dra ut på landeveien, sole deg i solskinnet og forbedre kondisjonen når du i stedet kan holde deg inne og leke med Lego?

I stedet for å hoppe på en landeveissykkel og ta turen ut på asfalten, vil Lego at du skal holde deg innendørs og bygge din egen modell av en landeveissykkel. Dette er imidlertid ikke et hvilket som helst Lego-sett, for det er et Icons-sett (ikke et Technic-sett, overraskende nok) og et sett som har fungerende styring og mulighet til å kjøre i friløp takket være et fungerende drivverk. Jepp, det er litt av en ingeniørbragd og en som skiller seg ut for sitt mindre enn blokkerte utseende, noe som helt klart gjør dette til en voksen eller et samlerobjekt for de som elsker sykling.

Settet består av 1015 deler og har en enveis girmekanisme, girskifter, bremsekalipere, klikkpedaler, et sølvfarget drivkjede, en vannflaskeholder, en baklykt og et stativ for å løfte bakhjulet. Den har egentlig alt du kan ønske deg av en sykkel, bare i en brøkdel av størrelsen.

Settet er for øyeblikket tilgjengelig for forhåndsbestilling, men lanseres offisielt 1. juni. De som ønsker å sikre seg et sett, kan gjøre det for £ 109,99 / € 119,99.

Dette er en annonse: