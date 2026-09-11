Lego lanserer et gigantisk « Downton Abbey-sett med hele 4 700 deler og 13 minifigurer

I en noe overraskende vending har Lego avduket et enormt nytt sett som ser ut til å gjenskape den kritikerroste historiske dramaserien « Downton Abbey i klosser. Dette settet, som inngår i Ideas-serien, består av hele 4 711 deler og dreier seg om å bygge det berømte herskapshuset der serien utspiller seg, nemlig « Downton Abbey.

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Huset som Grantham-familien bor i, er gjenskapt i klosser, og dette settet er en svært intrikat modell, ettersom den faktiske størrelsen bare er 30 cm i høyden, 44 cm i bredden og 16 cm i dybden. Settet gjengir den fremtilvendte fasaden på « Downton Abbey, mens baksiden består av flere unike rom der minifigurene kan slukke tørsten med te og stillesulten med kjeks, eller ellers måle krefter med hverandre i et spill om kløkt.

Når det gjelder minifigurene, inneholder settet grevinnen Dowager, Lord Grantham, Lady Grantham, Lady Mary, Lady Edith, Tom Branson, Mr. Carson, Mrs. Hughes, Mr. Bates, Anna Bates, Thomas Barrow, Mrs. Patmore og Daisy Parker.

Settet kommer i salg allerede 4. oktober, og du kan kjøpe det for 269,99 £/299,99 €.