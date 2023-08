Lego lanserer et massivt Concorde-bygg i september

HQ

Den siste flyvningen med Concorde fant sted i november 2003, og det superraske flyet får en Lego-modell neste måned. Flyet, som består av 2083 deler og har en veiledende pris på 169,99 pund på Legos nettsted, er 105 centimeter langt og har et vingespenn på 43 centimeter.

Det følger også med et skilt og et utstillingsstativ. En mekanisme for å folde opp og ned landingsstellet er plassert inne i flykroppen, i tillegg til muligheten for å folde opp og ned flyets nese.

Vi har samlet noen bilder nedenfor, og 7. september kan du få tak i dette flotte settet.