Lego lanserer et nytt sett som er ideelt for steinsamlere og naturelskere

HQ

Det er populært å samle på steiner, geoder og krystaller, men det er også en ganske kostbar affære. Da kan det være interessant å se hva Lego har å by på, for nå har leketøysprodusenten annonsert et nytt sett som er ideelt for geologielskere.

De Mineral Collection er et sett som inneholder seks byggbare mineraler som vises på hylleenheter. Settet inneholder klossete versjoner av gyllen pyritt, lilla ametyst, blå fluoritt, vannmelonturmalin, rødrosa rhodochrositt og mandarinkvarts. Alle tre er oppbevart i tre frittstående hyller for å gi dem et profesjonelt utseende.

Settet er designet og bygget for voksne fans og består av 880 deler. Settet kommer i handelen fra 1. oktober til en pris av £54,99/€59,99, og det vil ikke ta for mye plass på utstillingen din, siden det er 18 cm høyt, 28 cm bredt og 7 cm dypt.

Dette er en annonse: