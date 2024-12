Lego lanserer nytt The Dark Knight sett

Lego har lansert et nytt Batmobile-sett, denne gangen som viser tumbler Batmobile, gjort kjent av Christopher Nolans The Dark Knight trilogi. Vi har pris, utgivelsesdato og spesifikasjoner for dette nye Lego-settet, som også kommer med tre minifigurer som du kan beholde.

HQ

Selve Batmobilen består av 429 deler, noe som gjør den ganske billig i forhold til hvor mye noen Lego-sett går for i dag. Du kan kjøpe dette Batman-minnesmerket for 54,99 pund eller 59,99 euro.

Du kan forhåndsbestille varen i Legos butikk, men den sendes ikke før 1. januar, så det er litt ventetid der. Settet kommer også med en Batman-figur, en Joker-figur og en Two-Face-figur, i tillegg til et mini Bat-signal som du også kan lage.

Dette er en annonse: