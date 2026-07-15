Lego lanserer sitt første SpongeBob SquarePants-sett «for voksne

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Lego har løftet sløret for et helt nytt sett basert på SpongeBob SquarePants, med det forbeholdet at dette settet ikke er designet for barn, men snarere regnes som et «sett for voksne» – det første av sitt slag i samarbeidet mellom Lego og SpongeBob.

Teknisk sett er det to sett som blir avslørt, men siden det ene er en liten Brickheadz-figur basert på SpongeBob, vil vi her fokusere på det viktigste byggesettet, «18+», som er basert på Bikini Bottom.

Ja, Lego har hentet inspirasjon fra sine City-lignende gatesett ved å la fans bygge de tre viktigste boligene i Bikini Bottom-nabolaget der SpongeBob, Squidward og Patrick bor. Du kan bygge en toetasjes ananas, et fireetasjes Moai-hode og steinen som Patrick bor under. Settet inneholder minifigurer av SpongeBob, Patrick og Squidward, og sneglen Gary og DoodleBob er også med som klossfigurer.

Settet koster 189,99 £/209,99 €, og det kan nå forhåndsbestilles med planlagt levering 1. september. Se settet nedenfor.

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