Lego lanserer Smart Bricks på CES, og introduserer nye måter å skape på

HQ

Vi visste ikke helt hva vi kunne forvente av Legos opptreden på CES, ettersom det danske leketøyselskapet vanligvis ikke dukker opp på årets største teknologimesse. Mange antok at det ville være stedet der F1 Academy -bilen for Lego Racing -teamet ville bli presentert, men det hadde mer å vise på toppen av det.

Stjernen i presentasjonen var avsløringen av den nye Smart Bricks, en spesiell ny teknologi som skal gi nye måter å bygge og skape på. Forutsetningen for klossene er enkel: Ved hjelp av disse små klossene, som er formet som vanlige legoklosser, vil du kunne programmere og justere dem slik at de avgir lyder og lys for å heve spillopplevelsen.

Totalt er det annonsert tre Smart brikker, inkludert en vanlig Smart Brick, samt Smart Tags og Smart Minifigures som kan kobles til Bricks for å legge til nye responsive måter å leke på, blant annet "passende lyder og atferd".

Ettersom Smart -teknologien nettopp har blitt kunngjort, vil den ikke vises bredt i Legos portefølje ennå, da det i utgangspunktet bare er tre sett som vil ønske teknologien velkommen. Alle er basert på Star Wars merkevare og den første er Luke's Red Five X-Wing, den andre er Darth Vader's TIE Fighter, og den tredje er Throne Room Duel & A-Wing. Settene spenner mellom 473 og 962 deler, og vil være dyrere enn vanlige Lego-sett med samme antall brikker, med 962-biters Throne Room sett ser ut til å selge for rundt £ 140 / € 160 / $ 160. Forhåndsbestillinger for settene åpner senere denne uken.

Hvert av de tre nye settene vil bli lansert 1. mars, og uten tvil vil disse bare være begynnelsen på det nye Smart -initiativet som senior visepresident og leder for creative play lab, Tom Donaldson, forklarer vil sette "en ny standard for interaktive, fantasifulle opplevelser" og alt uten behov for en skjerm.