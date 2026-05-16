Lego mania: 8 adaptasjoner som kan bli fantastiske Lego-spill

Det er på tide for TT Games å vende tilbake og vise muskler som den kanskje fremste utvikleren av Lego-videospill når det etterlengtede Lego Batman: Legacy of the Dark Knight gjør sin ankomst på PC og konsoller den 22. mai. Med dette prosjektet mindre enn en uke unna og med TT Games som har en rekke andre Lego-adaptasjoner under beltet, har vi fundert på hvilke andre filmer, serier, spill og annet som kan bli en fantastisk Lego-videospillopplevelse. Sjekk ut åtte valg fra oss nedenfor, og la oss få vite om det er noen åpenbare andre alternativer som du tror vi har gått glipp av.

Avatar

Lego er notorisk på linje med store underholdningsmerker for sine mange tilpasninger, og det er det som gjør at dette umiddelbart skiller seg ut. Dette kan presenteres som Legacy of the Dark Knight, ved at vi får en åpent utforskbar versjon av et pandoransk biom der vi kan gjøre hva vi vil som Jake Sully eller vår egen Na'vi, samtidig som vi har mer fokuserte nøkkeloppdrag som løser opp og gjenforteller de viktigste hendelsene fra den første filmen. Alt dette vil naturligvis være med den karakteristiske Lego-humoren og -stilen.

Toy Story

Vi har valgt dette som en hyllest til tidligere tiders Lego-spill. I stedet for å servere en bred åpen verden og forsterke den med oppdrag, vil dette spillet ganske enkelt tilby en mer lineær opplevelse som tar for seg de nåværende fire Toy Story-filmene og lar spillerne tre inn i skoene til Woody, Buzz, Jessie og resten av den ikoniske lekegjengen. Hvis du likte de originale Lego Star Wars-spillene, og til og med de litt mer ekspansive Ringenes Herre-, Pirates of the Caribbean- eller Harry Potter-alternativene, kan dette være et moderne alternativ til den typen Lego-opplevelse.

Speed Champions

Ja, vi hadde Lego 2K Drive for noen år siden, men dette spillet ønsker å utnytte et marked som fortsetter å få trekkraft og oppmerksomhet: kartkjørere. Speed Champions er Legos eget merke, men det vil sikkert tjene som en utmerket plattform for å innlemme samarbeidet med Formel 1 og til og med store bilmerker som Ferrari, Bugatti, Porsche, til og med Pixars Cars på en strekning. Dette kan være for Lego hva Speedstorm er for Disney.

Lego City

Ok, det har vært mange Lego City-spill tidligere, men våre tanker her er å benytte seg av en annen stadig mer populær kategori, nemlig livssimuleringer. Dette kan være en moderne måte for Lego å tilby sin egen sosiale Animal Crossing-lignende opplevelse, en måte for fans i alle aldre å bygge sin egen eiendom mens de eksisterer i en verden fylt med karismatiske (kanskje til og med lisensierte) NPC-er, og kanskje også andre spillere. I likhet med Speed Champions kan dette være Legos måte å utnytte det Dreamlight Valley-lignende rommet på.

Dragon Quest

Lego-spill er stort sett alle actionspill i sanntid der spilleren kontrollerer hvert øyeblikk av kampene, men Dragon Quest kan gi en ganske unik opplevelse som Lego aldri har tilbudt før. Turnbasert RPG-action kombinert med en fantastisk fortelling i en fantastisk klosset verden. Dette har vi egentlig ikke sett Lego tilby, og det er nettopp det som kan gjøre det til et unikt premiss og en måte å introdusere et yngre publikum til en type spill som pleide å være utrolig vanlig for spillende ungdommer på 90- og 2000-tallet.

Super Mario Maker

Dette føles også som en naturlig løsning, spesielt med tanke på det økende antallet Lego Super Mario-produkter. En åpenbar løsning ville vært en klosset versjon av et 3D-plattformspill, men la oss være ærlige, vi vil alle bare ha et vanlig 3D-Mario-plattformspill, så hvorfor ikke kombinere en mer modulær Nintendo-opplevelse med et modulært leketøy. Bosh! Lego Super Mario Maker. Massevis av byggepotensial, fokus på UGC, herlig plattformmoro for en rekke demografiske grupper. Si meg, er du ikke bare litt nysgjerrig?

FIFA Street

Vi har sett EA eksperimentere med noen forskjellige måter å tilby mer arkadelignende fotballopplevelser på, og vi har til og med sett FIFA følge etter med FIFA Heroes-opplevelsen, men de etablerte fansen ser ut til å vite hva de liker fra denne typen simulerte fotballspill, og arkadeaction er egentlig ikke en del av ligningen. Men kanskje det som trengs er en mursteinaktig stil? Tenk FIFA Street, men i en verden av klosser og spilt med finurlige minifigurer som til og med kan være Lego-versjoner av fotballikoner fra nåtid og fortid. I bunn og grunn snakker vi om Rematch med et Lego-filter over toppen, og som kan tjene som et sted for Lego å utvide sitt utvalg av partnerskap, på samme måte som et Speed Champions-spill tapper inn i motorsport / racingsegmentet.

Game of Thrones

Til slutt, en serie som aldri har klart å løse utfordringen med videospillfilmatiseringer ennå. Visjonen her er en slags mellomting mellom Avatar- og Toy Story-alternativene ovenfor, noe i retning av Lego Lord of the Rings, der vi får deler av Westeros å utforske, samtidig som vi følger en mer strukturert lineær kampanje som gjenforteller hovedhistorien i A Song of Ice and Fire, og erstatter smutt og mer modne temaer med dumme Lego-vitser og gags. I bunn og grunn mindre hor og incest, mer gummiandaer og merkelige referanser til annen underholdning.

Hva synes du om valgene våre? Er det noe du synes skiller seg ut?