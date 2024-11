Lego markerer Las Vegas Grand Prix med en rekke nye Formel 1-sett

HQ

Vi visste at Lego og Formel 1 ønsket å utvide sitt partnerskap, som tidligere inkluderte opprettelsen av Technic Mercedes-AMG og McLaren-biler, samt mindre modeller også. Men få forventet sannsynligvis så mange sett som nylig ble avslørt i tide til Las Vegas Grand Prix.

Lego vil tilby nye F1-sett som faller inn i Speed Champions, City, Duplo, Collectibles, Icons, og Technic temaer. For Speed Champions og Collectibles settene vil disse dreie seg om små versjoner av hver av de 10 bilene på nettet i år, samt F1 og F1 Academy showbiler også.

Duplo -settene vil inneholde et sett som gjør det mulig for barna å skape sin egen Grand Prix-helg, med muligheter for å tilpasse bilene til hvert av de respektive teamene. City -serien vil deretter tilby seks sett som spenner fra helgescenarier til biltransport, teamgarasjer og til og med pit-stopp.

Dette er en annonse:

Som per Icons sett, vil dette se Nigel Mansells berømte Williams Racing FW14B tilgjengelig for å konstruere, med dette er et lite sett som spenner over 799 deler og koster £ 69.99 / € 79.99. Det skal visstnok inneholde "intrikate detaljer som fungerende styring, brede slick-dekk bak med Goodyear-logo og en detaljert kopi av motoren".

Til slutt kommer det største nye settet av dem alle, nemlig en Technic-versjon av Ferraris SF-24-bil. Det vil være en modell som spenner over 1361 deler som kommer sammen for å lage en bil som er 24 tommer lang, 9,5 tommer bred og 5 tommer høy. Det vil koste £ 199.99 / € 229.99, og det vil også ha mange detaljerte elementer, med Lego lovende:

"De intrikate aerodynamiske detaljene, som en DRS som åpner seg, Pirelli-trykte slick-dekk og en V6-motor med en spinnende MGU-H, lar byggere forestille seg spenningen i et showdown på siste runde før de plasserer settet på skjermen. Settet har nøkkelfunksjoner som fjæring foran og bak, med en 2-trinns girkasse som gir et grundig innblikk i mekanikken til en av de raskeste bilene på startstreken."

Dette er en annonse:

Kommer du til å kjøpe noen av disse Lego F1-settene?