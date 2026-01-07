LEGO Marvel Iron Man Mark 3 Collectors Edition

HQ

Sist gang jeg ga meg i kast med et virkelig stort Lego-prosjekt, var i 1994. Jeg var en 16-åring som opplevde en søvnløs natt mens jeg overnattet hos en fetter, da blikket mitt plutselig falt på hans uåpnede julegave, som han hadde fått noen måneder tidligere, og som hadde gjort oss andre grønne av misunnelse. Det var et stort, grått legoslott som man kunne folde ut. Det var et beist å bygge, og lysten til å sette det sammen vant over trettheten og samvittigheten. Beslutningen ble tatt, og da solen stod opp, hadde jeg bygget hele slottet og elsket hvert minutt av det.

Denne Iron Man er imponerende stor. Ja, den store, altså.

Spol frem til i dag, i det nye året 2026, og en vakker eske landet på skrivebordet mitt. Som gammel Marvel -fan begynte hjertet mitt å banke litt raskere i brystet, det kan jeg love deg, for selv esken er en skjønnhet i seg selv. Det er også når du står der med esken i hendene at du innser størrelsen på denne Iron Man Mark 3, som måler hele 38 centimeter når den er satt sammen. Det er et beist, og jeg visste med en gang at denne styggen ville ta seg flott ut på nerdehyllen min ved TV-en. Når jeg senere åpner esken med ærbødighet for ikke å ødelegge den, innser jeg at mye har forandret seg siden jeg vokste opp og hadde Lego i tankene. Esken jeg åpnet den gang, inneholdt en stor pose med legobiter som man som barn helte ut på gulvet for så, som Joakim von Anka, å dykke ned i og lete etter de bitene man trengte. I dag ble jeg møtt av 11 små, hvite papirposer og en tykk bruksanvisning i stedet for 90-tallets spinkle hefte.

11 poser som skal åpnes og bygges en etter en. Bare det gir deg lyst til å klappe i hendene og rope "Herkules, Herkules!" Det er lett å forstå hvorfor Lego er så elsket av både store og små, for det ligger så mye tanke bak alt, og man blir litt forundret over hver del man bygger, og lurer på hvordan noen kunne finne på alt dette, som er det beste av ingeniørkunst. Det er totalt 1297 deler å bygge, og det tok mange timer. To herlige kvelder og til langt på natt, for å være helt presis, for jeg syntes det var veldig vanskelig å stoppe. Bare en del til ... og så en til. Det er veldig morsomt å bygge, og man får bare lyst til å fortsette. Det er litt av et mysterium når du åpner en pose, hva skal dette bli, tenker du når du begynner å sette sammen de forskjellige delene, og plutselig dukker det opp foran deg, der er Iron Mans venstre fot, jeg håper han ikke har to, for jeg vet om mange damer som ville blitt skuffet på dansegulvet.

Nei, vi har ikke OCD. Men litt orden har aldri skadet noen.

Du vet at du har sett filmen altfor mange ganger når du til slutt setter inn hans såkalte "hjerte" og mumler: "Beviset på at Tony Stark har et hjerte." Rustningen er vakkert detaljert i klassisk rødt med gullbelagte detaljer, og du kan posere den ferdige figuren ettersom den er artikulert i hender, håndledd, midje, skuldre og til og med nakken. Bygningen står stødig på en plattform og leveres selvfølgelig med et stilig navneskilt i tilfelle noen skulle ha glemt hvem Iron Man er. Og for de som liker mennene sine små, følger det også med en mini Iron Man i esken. Det er en modell som føles veldig eksklusiv for meg, og det er en tung pjokk som kommer til å stå i hyllen og skape ro og orden i stuen min, der popcorn av og til flyr og håndkontrollene kastes mot sofaputene i sinne.

Nå er han ferdig! Ser skarpere ut enn noensinne!

Det er en figur som skal behandles med forsiktighet, men den vekker i hvert fall minner. Resultatet av denne utrolig fine konstruksjonen er at vi sannsynligvis har vekket en sovende bjørn. Lysten til å bygge mer lever i beste velgående, og jeg tror jeg allerede begynner å kjenne på Legos bakside, nemlig abstinenssymptomene som nok er kommet for å bli helt til neste bygg kommer. Hvis denne kreasjonen har vekket din lyst til å eie den, kan du kjøpe den for rundt £120 i din nærmeste lekebutikk eller på nettet. Det er virkelig en skjønnhet å se på!