Lego Minas Tirith ryktes å inneholde mer enn 8000 stykker og koster $ 600- $ 650

Lego har laget Ringenes Herre-sett i noen tid nå, men det ser ut til at vi snart skal få bestefaren til dem alle i Lego Ringenes Herre Minas Tirith-settet. Dette settet er fortsatt ikke bekreftet av Lego, men lekkasjer og innsidere peker på at det kommer neste år, rundt juni.



Spesielt har den pålitelige lekkasjen Brick Tap rapportert om dette settet i noen tid, og har nå kommet inn med mye ny informasjon som beskriver prisen, minifigurer inkludert og mer. Brick Tap peker på Minas Tirith ankommer 1. juni, og koster samlere $ 600- $ 650. For den mammutprisen får du 8278 stykker Lego, noe som gjør dette til det største Lego Lord of the Rings-settet noensinne.

Det gjør også Lego Minas Tirith til det 6. største Legosettet som noensinne er laget. I tillegg til den store menneskebyen får du også Aragorn, Gandalv den hvite, Pippin, Denethor, Faramir, fire Gondor-soldater og Shadowfax. Forsiden av modellen er en mikroskalaavbildning av hele byen, og virker perfekt for utstilling. Bare sørg for at hyllen du setter den på, er solid, for du vil ikke rydde opp over 8000 legobrikker.

