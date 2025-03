Lego og Disney slår seg sammen igjen for Beauty and the Beast castle set

HQ

Lego har vært på en absolutt rull i det siste når det gjelder å kunngjøre nye sett. Enten det er en fantastisk T-Rex fossil eller en detaljert elvebåt, har blokkbyggingsfirmaet ikke unnlatt å skuffe. Og det fortsetter den forventningen og suksessen også, da det nå har avslørt et nytt sett basert på Beauty and the Beast.

Denne gangen snakker vi om det berømte slottet på Beast, et underverk i flere etasjer som har den karakteristiske lilla fargen. Det er en gjenskaping av slottet fra den originale animasjonsfilmen, og det er et sett som spenner over 2 916 stykker som utgjør fire etasjer med flere rom som hver har nikk til den ikoniske filmen.

Det har vi blitt fortalt: "Settet med 2916 deler består av fire detaljerte nivåer med flere rom, inkludert en ballsal med et snurrende gulv, en spisestue med bord og snurrende tallerkener og et tårnrom med den fortryllende rosen. Byggere kan feire historien om Skjønnheten og udyret gjennom de intrikate detaljene i dette nye settet."

Settet kommer til og med med en haug med minifigurer, inkludert Belle og Beast, og også Gaston, LeFou og Maurice. Settet vil debutere for alle 4. april, med Lego Insiders får tidligere tilgang fra 1. april, og det vil selge for £ 239.99 / € 279.99.

Dette er en annonse:

Dette er en annonse: