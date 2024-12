Lego og Ducati går sammen om et Pangiale V4 S-sett

HQ

Hva kan man ikke bygge med Lego? Jo, mange ting, men det er også mye du kan lage med disse små plastklossene. Fra en byste av Mandalorianeren til et Polaroid-kamera, Ducati har nå gått inn i Lego-ringen med et Pangiale V4 S-sett.

Settet består av 1603 deler, og er derfor anbefalt fra 18 år og oppover. Det kan forhåndsbestilles nå på Lego store, men vil koste deg en ganske krone på £ 169,99. Når sykkelen er ferdig, vil den være 43 centimeter lang og 30 centimeter høy.

Du får også et stativ som viser informasjon om sykkelen, noe som gjør det til et annet sett som ser ut til å være designet for å bli plassert på en hylle eller et stolt sted. Sjekk det ut her.

Dette er en annonse: