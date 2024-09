Lego og Formel 1 går sammen om en rekke nye sett

HQ

Lego og Formel 1 er ikke fremmede. De to har jobbet med en rekke forskjellige prosjekter tidligere, selv om dette riktignok pleier å være i forhold til noen få utvalgte team, som McLaren og Mercedes-AMG. I fremtiden vil de to utvide innsatsen som en del av et nytt strategisk partnerskap.

Som kunngjort i en pressemelding, blir vi fortalt at Lego og Formel 1 vil samarbeide om en rekke nye sett som vil debutere i 2025 og vil tilby byggemuligheter for fans i alle aldre, enten det er gjennom Duplo-sett eller mye mer komplekse bygg for voksne.

Det vil også bli en rekke aktiveringer som holdes på Grand Prix rundt om i verden fra og med 2025-sesongen, men settene er definitivt den mer spennende delen av avtalen, noe Lego har ertet litt mer om.

"Fans vil få dykke dypere inn i spenningen ved toppfartsracing, kloss for kloss, når de gjenskaper spennende øyeblikk og ikoner fra racerbanen, pit lane og garasjer i LEGO klossform: gir en mulighet til å gå inn i førersetet og oppleve kompleksiteten i elite motorsport på en helt ny måte."

Hva håper du Lego bygger som en del av dette Formel 1-partnerskapet? Kanskje Michael Schumacher og David Coulthards ikoniske kamp, Aryton Sennas strålende pole lap i Monaco i 1988, eller Lewis Hamilton som kryper over målstreken på Silverstone i 2020?