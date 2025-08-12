Lego og Nike utvider samarbeidet med ytterligere to sett

HQ

Lego og Nike lanserte nylig sitt partnerskap, en som ble sett på som en flerårig avtale som vil føre til opprettelse av dedikerte Lego-sett og også Nike-klær, som Air Max DN-skoene. Nå, som en del av dette partnerskapet, har paret avslørt to nye byggbare sett som vil bli lansert så snart 1. september.

Det første er kjent som Nike Slam Dunk x Lego og er et sett som viser en basketballspiller fanget i tiden, et øyeblikk før de scorer en episk "poster-worthy slam dunk". Dette settet har til og med noen elementer som kan tilpasses, ettersom byggere kan tilpasse basketspillerens frisyre og trøye.

Det andre settet heter Nike Dunk Trickshot x Lego og består av en lekeplass i nabolaget med en basketballkurv som har en stor Nike Dunk joggesko som bakteppe. Dette settet kommer med en eksklusiv minifigur som har to hodealternativer, som kan lanseres for å fullføre en episk dunk, mens selve joggeskoene også kan tas av.

I tillegg styrker Nike partnerskapet med en serie nye klær som "hyller stilen til mesterskapsutøvere og mesterbyggere." Dette inkluderer en ny jakke, T-skjorte, ryggsekk, sokker, hårbånd og mer. Hver av disse lanseres også 1. september.

Dette er en annonse: