Lego og Nintendo går sammen om Game Boy-sett

Nintendo og Lego har utviklet et svært fruktbart partnerskap. Paret har kombinert for alle slags sett, det være seg temasett basert på ikoniske franchiser, som Super Mario, Animal Crossing, eller The Legend of Zelda, eller til og med mer historiske samlerstykker som i stedet mursteinifiserer elsket tidligere Nintendo-maskinvare, for eksempel Nintendo Entertainment System (NES). Nå utvides sistnevnte utvalg med et bærbart alternativ.

Lego og Nintendo har gått sammen om å lage et Game Boy sett. Det er et mindre 421-delers tilbud som er ment å være en 1: 1-skala modell av den originale håndholdte konsollen.

Den har et D-pad-kontrollsystem, A- og B-knapper, Select og Start -knapper også, kontrastjusteringsbrytere, en volumratt og en skjerm som kan byttes ut for å gjenspeile de to byggbare Game Pak -kassettene som følger med - disse er for The Legend of Zelda: Link's Awakening og Super Mario Land.

Settet er laget for voksne designere, og når det gjelder når det kommer, vil det debutere 1. oktober, med forhåndsbestillinger som går live så snart i dag. Prisen vil bli satt til ganske rimelige £54,99/€59,99/$59,99, noe som betyr at du kan kjøpe en hel spillkonsoll for mindre enn Mario Kart World eller Donkey Kong Bananza! Riktignok ikke at det er en fungerende konsoll...

