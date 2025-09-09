Lego og Paramount går sammen om Star Trek sett

Star Trek Paramount feirer sitt enorme 60-årsjubileum i 2026, og det er unødvendig å si at Paramount har massevis i vente for anledningen. I tillegg til nye serier og prosjekter på Paramount+, digitale tegneserier, podcaster med manus, en ny nettside og en egen cruiseliner, er det også blitt avslørt at det planlegges et samarbeid med Lego om egne sett basert på sci-fi-serien.

Vi får ennå ikke vite hva disse settene vil være, ettersom de ikke har blitt avslørt, men teaseren på Legos nettsted forklarer at de vil "dristig gå dit ingen har gått før", i tillegg til å slenge rundt seg med ytterligere Star Trek sjargong og fraser, som "forbered deg på warp-hastighet", og "motstand er nytteløst". Det er også noe som ser ut til å være et klingonsk budskap, men vår klingonske er ikke den beste, så det er vanskelig å finne ut hva det betyr.

Når det gjelder hva vi kan forvente, virker et sett basert på U.S.S. Enterprise svært sannsynlig. Uansett, hold deg oppdatert for full avsløring i nær fremtid.

