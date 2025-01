Lego One Piece -settene er på vei

HQ

Legos neste store samarbeid blir et samarbeid med Tomorrow Studios og Netflix for å forvandle live-action-filmatiseringen av mangaen One Piece til en serie med klossede sett. Samarbeidet vil spenne over flere sett som er "inspirert av noen av de ikoniske scenene rett ut av East Blue", og vi blir fortalt at disse vil komme "før den episke tilbakekomsten av live-action One Piece Sesong 2."

Selv om ytterligere detaljer ennå ikke er kommunisert, vil settene inneholde One Piece tegn i minifigurform, men det er høyst usannsynlig at disse minifigurene vil ha allsidigheten til mange av karakterene, dvs. vi vil anbefale å ikke prøve å strekke Monkey D. Luffys armer, ellers vil de sannsynligvis bare knekke av.

Når vi snakker om Lego One Piece -samarbeidet, har Netflixs visepresident for forbrukerprodukter, Josh Simon, uttalt: "Gjennom hver eneste detalj i designprosessen har vi jobbet for å lage en samling lekesett som vil gi fansen nye måter å leve ut sine egne episke reiser inn i Grand Line en spesiell LEGO kloss om gangen."

Ta en titt på en liten teaser av samarbeidet nedenfor før den bredere avsløringen "i løpet av de kommende månedene."

Dette er en annonse: