Lego One Piece vist i en ny teasertrailer

I tillegg til live-action-serien basert på One Piece jobber Netflix også med en nyinnspilling av anime-serien, og de har til og med en todelt miniserie med Straw Hats i Lego-form. Dette prosjektet har den enkle tittelen « Lego One Piece og beskrives som «Den NESTEN sanne historien om kaptein Usopp den modige.»

Serien har premiere på Netflix 29. september, men fra og med 1. august vil en rekke Lego-sett være tilgjengelige, slik at du virkelig kan komme i stemning før det er på tide å stupe inn i Lego-eventyrene – som vi nå kan gi deg en forhåndsvisning av i form av en ny teasertrailer. Sjekk den ut nedenfor.