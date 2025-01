Lego planlegger å lansere en kolleksjon med Bluey-sett

HQ

Lego tilbyr mange forskjellige temasett, fra kompliserte bygg for voksne til barnevennlige sett i Lego 4+- og Duplo-seriene. Sistnevnte serier er det vi snakker om igjen denne gangen, for nå har det danske klossebyggefirmaet avslørt planer om å gå sammen med BBC Studios for å klosse opp den umåtelig populære barneserien Bluey.

Dette samarbeidet vil omfatte opprettelsen av seks sett som passer inn i 4+ og Duplo-seriene, og mens Lego ennå ikke har bekreftet de nøyaktige detaljene om hva disse settene vil være, bemerker det at de vil bli avslørt i løpet av våren før de faktisk lanseres en gang senere på året.

Lego har kommentert hva de har til hensikt å oppnå med dette partnerskapet, og bemerker: "Partnerskapet har som mål å skape like morsomme øyeblikk med fantasifullt rollespill og kreativitet for familier når de bygger, kobler sammen og spiller ut sine favorittscener fra showet."

For alle som ikke har små barn og ikke kjenner til Bluey, så er denne barneserien latterlig populær i dag, og den er den mest sette serien i hele verden på Disney+. Den topper også strømmelistene i Storbritannia, USA og Australia, i tillegg til å være den ledende Disney+-serien i Spania, Canada, Portugal, Polen og Sør-Afrika. Det er unødvendig å si at Bluey-manien er høyst reell blant dagens unge.

