Lego Pokémon sett offisielt avslørt: Pikachu, Eevee og Kanto startere er med

Lego har offisielt presentert de første Pokémon-settene med tema for verden. De tre settene, som skal lanseres i slutten av februar, er så langt bekreftet, og alle fokuserer på Kanto -regionen ved å tilby byggbare sett basert på lommemonstre fra området.

Settet som vil tiltrekke seg mest oppmerksomhet er utvilsomt Venusaur, Charizard, and Blastoise -settet som samler de endelige utviklingene av de tre Kanto start-Pokémon. Grunnen til at dette settet sannsynligvis vil være det som får mest oppmerksomhet, er at det er et av de største Legosettene til dags dato, med hele 6838 brikker. De settes sammen til en skulptur som er en halv meter høy og bred og 36 cm dyp, der hver Pokémon har sine egne ledd, kan vises hver for seg eller sammen, og der settet har "påskeegg som fansen kan oppdage". Haken? Dette settet vil sette deg tilbake en arm og et ben, da det klokker inn på £ 579.99 / € 649.99.

De to andre settene er langt rimeligere, med Pikachu and Poké Ball som det neste på listen. Dette er et £ 179.99 / € 199.99-sett som spenner over 2,050 deler og som inkluderer en byggbar og posable elektrisk mus med noen ekstra hemmeligheter i bygningen også.

Til slutt er Eevee sett som kommer inn på en langt mer rimelig £ 54.99 / € 59.99. Dette er et sett med 587 deler som utgjør en Eevee med et uttrykksfullt ansikt og en bevegelig hale, hode og lemmer.

Alle tre settene er nå tilgjengelige for forhåndsbestilling, og de lanseres 27. februar. Vi forventer mer fra dette samarbeidet mellom Pokémon og Lego, men dette er de settene som duoen har å dele for øyeblikket.